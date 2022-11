Odnowione ławki na Placu Tysiąclecia w centrum Głogowa

Plac Tysiąclecia to jedno z ważniejszych miejsc w Głogowie. Znajdują się się przy nim m.in. przystanki komunikacji miejskiej, a tuż obok dworzec kolejowy. W połowie października radny miejski Dariusz Czaja składając interpelację, zwrócił się do władz miejskich z prośbą o doprowadzenie do porządku znajdujących się tam ławek. Drewniane elementy ławek były już mocno wysłużone i wypłowiałe. Fragmenty metalowe również były już zużyte.

- W interpelacji zaznaczyłem, że odmalowanie zniszczonych elementów, przy sprzyjającej jeszcze pogodzie, znacznie poprawiłoby ich jakość oraz pozytywnie wpłynęło na wizerunek miejsca, które jest jedną z wizytówek naszego miasta – wyjaśnia Dariusz Czaja. - Bardzo się cieszę, że elementy małej architektury w błyskawicznym tempie doczekały się ich odświeżenia - powiedział dodając, że dziękuję prezydentowi miasta oraz odpowiednim służbom miejskim za szybką reakcję w tej sprawie. - Ławki prezentują się naprawdę pięknie.