Od stycznia wyższe czynsze i opłaty w lokalach głogowskiego Zakładu Gospdarki Mieszkaniowej

Wzrost cen czynszów nie tylko w mieszkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze, ale też w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Średnio, od stycznia rachunki będą wyższe o 50-60 zł miesięcznie.

Wyższe koszty związane są z podniesieniem kosztów ogrzewania dostarczanego przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy. WPEC poinformował, że Energetyka, od 29 października 2021 r., wprowadziła podwyżki ceny za zamówioną moc cieplną aż o 36,68 procent oraz cenę ciepła - za

GJ (o 16,02 proc.).

- W związku z tym po przeprowadzonych analizach, wpłacanych zaliczek co do faktycznych kosztów, w listopadzie zostały rozesłane uchwały do wspólnot celem zwiększenia zaliczki na ogrzewanie i podgrzanie wody – informuje Anna Keep, dyrektor ZGM w Głogowie. - Podwyżki obowiązujące od stycznia tego roku zostały wprowadzone we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych, a także w budynkach gminnych.