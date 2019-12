W najbliższa sobotę, 14 grudnia GDDKiA odda do użytku ponad 50 km drogi ekspresowej S5. To droga między Poznaniem a Wrocławiem.

Nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem skracając przy okazji czas przejazdu do ok. półtorej godziny.



Odcinki, które jutro zostaną oddane:

Poznań- Wronczyn dł. 16 km

Wronczyn- Kościan Południe dł. 18,9 km.

Kościan Południe – Radomicko dł. 15,5 km.







Miejsce otwarcia: MOP Sierakowo na S5 – w kierunku Poznania. Dojazd do MOP-u poprzez węzeł Kościan Południe.



S5 odc. Poznań A2 – Wronczyn

Droga ekspresowa S5 Poznań (A2 Węzeł „Poznań Zachód” –Wronczyn) stanowi kontynuację zachodniej obwodnicy Poznania (S11) w kierunku południowym.



W ramach realizacji powstała droga ekspresowa S5 o długości około 16 km - 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe: Konarzewo, Stęszew, Mosina, 17 obiektów inżynierskich, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5.







S5 odc. Wronczyn – Radomicko



Zadanie zostało podzielone na 2 odcinki:

I – Wronczyn - Kościan Południe dł. 19 km

II- węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko dł. 16 km



W ramach zadań zrealizowane zostały: budowa drogi o łącznej długości 35 km, 6 węzłów drogowych: Czempiń, Kościan Północ, Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno, 45 obiektów inżynierskich, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5.





Odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych, ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg oraz przyśpieszenie rozwoju gospodarczego przyległych terenów to najważniejsze efekty wynikające z budowy nowych dróg ekspresowych.





Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.









