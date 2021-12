Od Nowego Roku drożeją bilety do muzeum w Głogowie. Co jeszcze się zmienia?

Jak podaje głogowskie muzeum, od 1 stycznia bilet wstępu do zamku będzie kosztował 10,00 zł (do tej pory kosztował 6). Za bilet ulgowy trzeba będzie zapłacić 5,00 zł, zaś za bilet na jedną wybraną wystawę czasową – 4,00 zł. Do 24,00 zł wzrasta cena biletu rodzinnego. Obejmuje on dwie osoby dorosłe oraz od jednego do czworga dzieci.

– Opłata za przewodnika będzie po Nowym Roku wynosiła 20,00 zł, za lekcję muzealną połączoną ze zwiedzaniem – 8,00 zł, za samą lekcję – 4,00 zł. Bilet wstępu na warsztaty organizowane w MAH będzie kosztował 6,00 zł – dodają pracownicy muzuem.

Dodatkowo od Nowego Roku zmieni się również dzień, w którym będzie można zwiedzać muzealne wystawy za darmo. Do tej pory była to sobota. Od 1 stycznia 2022 r. będzie to natomiast piątek.