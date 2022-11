Od marca 2023 wzrosną emerytury i renty - informuje głogowski poseł Wojciech Zubowski. O ile?

Wzrost emerytur i rent o 14 procent

I tak dla przykładu: emeryt, który pobiera obecnie emeryturę brutto 1800 zł, co daje netto 1638 zł, po waloryzacji otrzyma netto 1865,50 zł. Natomiast świadczenie brutto 2000 zł, co daje netto 1820 zł, zostanie zrewaloryzowane do kwoty 2071,16 zł netto. Daje to wzrost świadczeń o blisko 14 procent.