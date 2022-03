Od marca 2022 ZUS wypłaca wyższe emerytury i renty. Świadczenia są wyższe o 7 procent

8,5 mln emerytów i rencistów zobaczy w marcu na swoich kontach wypłaty wyższe o wskaźnik inflacji, który w tym roku został ustalony na 7 procent. Pierwsze przelewy są już na kontach.

W marcu zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

- Po waloryzacji senior z emeryturą 1800 zł brutto dostanie od marca podwyżkę w wysokości 126 zł. czyli jego wypłata wzrośnie do kwoty 1926 zł. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. To oznacza, że przez rok dostanie z ZUS 1512 zł. więcej.

Emeryt ze świadczeniem 2200 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 154 zł do kwoty 2354 zł, czyli przez rok zyska 1848 zł.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrośnie od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 256,44 zł.