Od dzisiaj, 1 lipca, można składać wnioski do ZUS o tzw. „300 plus”, czyli wyprawkę szkolną

Od ubiegłego roku szkolnego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca pieniądze z programu „Dobry Start” nazywane popularnie wyprawką szkolną.

W ramach programu rodzice, bez względu na swoje dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

- Wyprawkę dostaje rodzic raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku i dodaje: - Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od piątku 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września.