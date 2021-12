Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia związane z pandenią. Do MOK za okazaniem certyfikatu szczepień

Od 15 grudnia zmieniły się limity osób w restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa.

Od 20 grudnia do 9 stycznia do zdalnej nauki wracają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zmiany obejmą także testowanie na COVID-19. Każda osoba, która przyleci do Polski spoza strefy Schengen, będzie musiała wykonać test. Taki obowiązek będą mieć także współdomownicy osoby zakażonej koronawirusem.

Od 15 grudnia zostaną zaostrzone limity osób:

restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione;

kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione.

Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów.