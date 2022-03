Od 1 kwietnia w Sławie rusza strefa płatnego parkowania. Gdzie trzeba płacić i ile kosztuje godzina?

Urząd Miejski w Sławie przypomina mieszkańcom i przyjezdnym, iż od 1 kwietnia znowu będzie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Po kilkumiesięcznej, zimowej przerwie bilet za postój należy wykupić w obrębie: Plac Rynek, Nowy Rynek, Targowisko Miejskie, parking przed Urzędem Miejskim.

Strefa działa od poniedziałku do piątku (w strefach mienia komunalnego do soboty) od godz. 9:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Bilety parkingowe nabywane są w parkomatach. Opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.