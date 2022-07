Obwodnica Głogowa. Czekają na uwagi od mieszkańców Głogowa i Gminy Żukowice. Wariant PN4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował, że przystępuje do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy obwodnicy Głogowa. Chodzi o konkretny wariant PN4.

Obwieszczenie jest skierowane do mieszkańców Głogowa i Gminy Żukowice.

Każdy może zapoznawać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko) zamieszczoną na serwerze FTP (dostęp do dokumentacji zgodnie z Instrukcją zamieszczoną pod adresem: ZOBACZ TUTAJ oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50–333 Wrocław;

Uwagi i wnioski można zgłaszać do 16 sierpnia 2022 r. włącznie. Są przyjmowane w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected], a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu.

Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt sprawy proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres

[email protected] ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 14).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.