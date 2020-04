Obostrzenia i ograniczenia w Polsce będą przedłużone. W czwartek ogłosi to premier

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

W najbliższy czwartek - 9 kwietnia - premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić przedłużenie obostrzeń i ograniczeń obowiązujących w Polsce z powodu epidemii koronawirusa. Zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Müller. Niemal pewne jest przedłużenie przerwy w działalności szkół i przedszkoli przynajmniej do 3 maja. Także do tego dnia miałby obowiązywać zakaz przemieszczania się oraz ograniczenia dotyczące handlu.