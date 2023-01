O krok od pożaru w budynku Neptuna. Interweniowali strażacy i policja

To już kolejny pożar nad Zatoką Neptuna w Głogowie

Trwa wyjaśnianie kto zaprószył ogień w opuszczonym budynku. Choć sam obiekt po dawnej restauracji „Neptun" jest zamknięty, a wejścia do niego zamurowano, to w budynku wciąż pojawiają się bezdomni. Często tam koczują i rozpalają ogień. Do groźnych sytuacji, gdy płomienie wymykają się spod kontroli, dochodzi tam regularnie.