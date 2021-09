O dwóch takich co włamali się do garażu. Zatrzymała ich policja z Głogowa

Garaż, do którego włamali się mężczyźni, znajdował się przy budowie domku jednorodzinnego. Sprawcy użyli tępego narzędzia do otwarcia drzwi i dostali się do środka.

– Następnie dokonali z jego wnętrza kradzieży pompy powierzchniowej, wibratora do betonu, pompy olejowej oraz innych narzędzi – mówi Emilia Reguła z KPP Głogów.

Mężczyźni wyrządzili straty na kwotę nieco ponad 2000 złotych.

