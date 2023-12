Nowy Rok w Głogowie znów powitają aktywnie. To będzie już 21. Noworoczny Marszobieg

To już tradycja w Głogowie, że Nowy Rok witany będzie aktywnie podczas Noworocznego Marszobiegu "Nie jesteś sam". Impreza powstała z inicjatywy Jerzego Górskiego, który po latach wciąż ją organizuje. Do pokonania będzie kilometrowa trasa - biegiem, truchtem, marszem czy spacerem, jak kto woli. Cel jest jeden, aktywnie wejść (czy też wbiec) w Nowy Rok.

21. edycja Noworocznego Marszobiegu, zgodnie z tradycją, będzie też okazją do niesienia pomocy. Już od kilku lat w jego trakcie zbierane są pieniądze na Fundację Hospicjum Głogowskie. Po wrzuceniu do skarbony minimum 35 złotych uczestnicy otrzymają koszulkę i opaskę uprawniającą do udziału w losowaniu nagród. A wśród tych znajdzie się 10 zestawów ze sztabką platerowaną 24 karatowym złotem oraz książki.

Impreza ruszy 1 stycznia 2024 roku. Koszulki będą wydawane od 11.30 do 13.50, a start zaplanowano na godz. 14. Marszobieg wystartuje na Bulwarze Nadodrzańskim, a patronat nad imprezą objął prezydent Głogowa.