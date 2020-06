Nowy oddział w KGHM. To Oddział Eksploatacji Sieci Rurociągów. Pracuje na dwóch zalewanych przez wodę wydziałach

Gospodarka wodą, która towarzyszy eksploatacji miedzi, to zadanie powołanego w czerwcu, nowego oddziału w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Pokłady tej kopalni są obarczone wyjątkowo wysokim ryzykiem napływu wody. Rocznie tylko z tego zakładu na powierzchnię odprowadzanych jest ponad 15 mln m3 wody.

Od 1 czerwca bieżącym utrzymaniem sprawności sieci odwadniającej w ZG Polkowice-Sieroszowice szczególnie rejonów SW-1 i SG zajmuje się specjalna ekipa - Oddział Eksploatacji Sieci Rurociągów. Oddział był planowany do powołania w roku 2023 po uruchomieniu nowej pompowni i wybudowaniu sieci rurociągów.

– Mamy tu do czynienia z naturalnymi procesami, których kontrola, ze względu na nieprzewidywalność zjawisk jest niezwykle utrudniona. Dlatego postawiliśmy na zaawansowany monitoring wody, stąd decyzja o przyspieszeniu uruchomienia oddziału – mówi Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

To właśnie w rejonie SW-1 i SG w październiku zeszłego roku doszło do wzmożonego dopływu wody. Aby opanować sytuację rozbudowano sieć rurociągów, w sumie o dodatkowe 27 kilometrów rurociągów podstawowych, co równa się odległości z Legnicy do Lubina oraz około 18 km rurociągów dodatkowych, które pełnią rolę pomocniczą.