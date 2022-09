Nowy most na Odrze w Milsku, między Sławą a Zieloną Górą prawie gotowy. Jesienią zostanie oddany

Inwestycja mostowa, o której mówiło się od ponad 50 lat jest prawie gotowa. Dzięki niej już niebawem mieszkańcy Sławy i Wschowy będą mogli szybciej i łatwiej dojechać do Zielonej Góry, na czym zależy wielu mieszkańcom regionu. Pod koniec sierpnia most na Odrze w Milsku przeszedł próby obciążeniowe. To jedna z ważniejszych prób eksploatacyjnych, która polega na zbadaniu, jak zachowuje się konstrukcja poddana obciążeniom.

Docelowo droga przez nowy most ma być połączona z S3

Integralną częścią całego przedsięwzięcia jest także zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od Łazu do Bojadeł. To w sumie ponad 9 km. Zadanie wkroczyło w końcową fazę realizacji na całym odcinku, włącznie z obiektem mostowym. Wykonana została nawierzchnia ścieralna SMA. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe, a wykonawca przygotowuje się do wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Trwa również montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Docelowo most nad Odrą w Milsku połączy tę trasę z drogą ekspresową S3.