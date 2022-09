Nowe samochody dla strażaków z OSP Brzeg Głogowski i OSP Kłoda w gminie Żukowice

OSP Brzeg Głogowski wzbogacił się o nowy pojazd marki marki IVECO Eurocargo, a do OSP w Kłodzie trafił samochód marki Renault Master. Nowe pojazdy zastąpiły wysłużone już samochody, co zdecydowanie przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko gminy Żukowice, ale również powiatu głogowskiego oraz zwiększy efektywność prowadzonych akcji.