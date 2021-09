Nowe rondo w Głogowie będzie się nazywać Rondem Hutników

Rondo na jubileusz huty

Pomysł należy do prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza. Ma to związek z jubileuszem 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A. oraz 50-lecia Huty Miedzi Głogów, w celu upamiętenia ludzi pracujący w największym zakładzie w regionie.

Budowę Huty Miedzi „Głogów" w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto w 1968 roku. 20 lipca 1971 roku Huta Miedzi „Głogów”została oficjalnie przekazana do eksploatacji. Rozbudowywały się osiedla, powstawały szkoły, przedszkola i inne instytucje. Dziś huta to największy pracodawca w Głogowie i główny płatnik podatków lokalnych. Zakład angażuje się w przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i gospodarcze.