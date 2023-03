Nowatorska technologia na PWSZ w Głogowie. Studenci z jej użyciem badają dzieci

Nowoczesna pracownia na PWSZ w Głogowie

Studenci głogowskiego PWSZ w ramach zajęć prowadzą badania nad zdrowiem dzieci. Pozwala im na to pracownia, którą w ostatnich latach otworzono na głogowskie uczelni. Do swojej dyspozycji studenci mają nowoczesny i nowatorski sprzęt pozwalający na diagnostykę oraz prowadzenie terapii pedagogicznej. W piątek, 3 marca, studenci prowadzili swoje badania w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.

– Wykonujemy badania na równowagę dzieci. Sprawdzamy koordynację ruchu. Badamy dzieci poprzez nowatorską platformę oraz program komputerowy, który w ciągu dwóch minut pokaże nam: jak stabilnie dziecko stoi – mówi Jakub Jagiełło, student PWSZ w Głogowie.

Pracownia wyposażona jest w sprzęt, który pozwala prowadzić badania zarówno na miejscu - w PWSZ, jak i przenosić go w wymagane miejsca, tak jak było to w przypadku MORIUS-a. Podobne badania prowadzono też wśród seniorów Domu Dziennego Pobytu. A możliwości diagnostyczne pracowni są znacznie większe, co już w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowane na samej uczelni. 8 marca odbywać się będą Dni Otwartych PWSZ, podczas których studenci demonstrować będą sprzęt diagnostyczny w działaniu.