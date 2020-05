Nowa siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Nowa baza znajduje się przy ul. Kolejowej. Ma wystarczający na obecne potrzeby zakładu plac manewrowy i miejsca parkingowe, oraz 11 punktów z przyłączami zasilającymi, przygotowanych do stacji ładowania autobusów elektrycznych. Nowy budynek wyposażony jest także w warsztat do napraw (3 stanowiska) i nowoczesną myjnię samochodową.

Znajduje się w nim także dobrze wyposażone pomieszczenie socjalne dla kierowców i mechaników, a także szatnie z szafkami indywidualnymi i pełnym zapleczem sanitarnym (prysznice i toalety oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). Pierwsze piętro to pomieszczenia dla administracji w liczbie czerech z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

– W końcu kierowcy, mechanicy oraz personel biurowy, będą mogli pracować w normalnych warunkach. Są miejsca, gdzie kierowcy czy panie sprzątające mogą wypocząć czy napić się herbaty, szatnie i sanitariaty. Odpowiednie warunki socjalne są ważne, bo wpływają na jakość pracy – zwraca uwagę Tomasz Borkowski, dyrektor ZKM.

Do tej pory zakład miał siedzibę przy ulicy 3 Maja, gdzie wynajmował pomieszczenia od Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Były to m. in. dwa pokoje dla administracji oraz jeden mały pokój dla kierowców. Warsztat znajdował się w budynku przy basenach zewnętrznych,

administrowanych również przez PPK. Nie było tam wystarczająco dużego placu, co bardzo utrudniało manewrowanie autobusami.

Projekt budowy nowego lokum powstał we wrześniu 2013 r., a prace rozpoczęły się w styczniu 2016 r. Jednak, jak przypomina Jan Wojtowicz, pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. górnictwa i komunikacji, ówczesne władze Polkowic nie zabezpieczyły wystarczającej ilości środków w budżecie na dokończenie tego przedsięwzięcia.

– Udało się to zrobić dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki temu możemy dziś oficjalnie oddać do użytku miejsce, które spełnia wszelkie wymagania dotyczące organizacji transportu zbiorowego – zaznacza Jan Wojtowicz.

Z satysfakcją o nowej siedzibie mówił także obecny na otwarciu burmistrz Polkowic.

– W procesie budowy nowej siedziby ZKM uczestniczyło kilka sztafet zarządzających i na ich ręce chciałbym złożyć podziękowania. Niemniej to korona wieńczy dzieło, dlatego bardzo się cieszę, że w ostatnich dwóch latach nastąpiło przyśpieszenie, dzięki któremu mogliśmy tę inwestycję zakończyć. To też pokazuje, jakim priorytetem jest dla nas komunikacja. Przypomnę, że dziś docieramy do trzech powiatów a kolejne samorządy są zainteresowane współpracą z ZKM – podkreśla burmistrz Polkowic. Zdaniem Łukasza Puźnieckiego świadczy to m. in. o dobrej jakości usług realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.

– Ogólnie pojęta mobilność jest tym, czego oczekują od nas mieszkańcy. Wierzę, że będzie się to przekładać na podnoszenie standardu życia w naszej gminie. Im więcej komunikacji zbiorowej, tym mniej samochodów. A im mniej samochodów, tym więcej czystszego powietrza i zielonej przestrzeni – dodaje burmistrz Łukasz Puźniecki

Obecnie Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach dysponuje taborem 15 autobusów, w tym 2 elektrycznych. Na początku przyszłego roku ma do nich dołączyć kolejnych 9, w pełni elektrycznych pojazdów.