Noc sów 2022! W sobotę, 19 marca, jedyna taka noc w Przemkowskim Parku Krajobrazowym

Noc Sów, to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89 włączył się do akcji i w sobotę, 19 marca organizuje wyjątkowy spacer z przewodnikami Przemkowskiego Parku Krajobrazowego po ścieżkach przyrody „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa”.

- To już nasza cykliczna impreza, w której bierze udział już stała grupa uczestników - przyznaje Anna Witrykus z DZPK. - W tym roku rozpoczynamy spacer w parku miejskim. O godzinie 19 spotykamy się przy kamiennych lwach, a potem pójdziemy ścieżkami wśród starodrzewia, które sowy bardzo lubią. Jest więc szansa, że idąc przez rezerwat usłyszymy lub zobaczymy te ptaki.

Anna Witrykus zaprasza przede wszystkim miłośników sów, pasjonatów przyrody, poszukiwaczy wiedzy, i tych którzy chcieliby niezwykle interesująco spędzić czas z rodziną w tę niepowtarzalną noc.