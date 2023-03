Niezwyczajne babki 2023 w głogowskim ratuszu. Sala rajców wypełniła się po brzegi. Zdjęcia

Piątkowe (10.03) spotkanie pań odbyło się już po raz dziewiąty, z trzyletnią przerwą spowodowaną pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie. Rozpoczął go krótki koncert w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie.

Pomysłodawczyni cyklu nie ukrywa, że bardzo czekała na moment, by móc ponownie spotkać się w gronie pań.

- Po tym ciężkim czasie wszyscy, łącznie ze mną wróciliśmy do formy. To spotkanie jest dla mnie symboliczne, oznacza powrót do normalności – cieszyła się Grażyna Sroczyńska.