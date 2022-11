Niewybuch w Zakładzie Karnym w Głogowie. Podczas ewakuacji doszło do próby ucieczki więznia. Co się tam działo?

Ewakuacja osadzonych i pracowników ZK w Głogowie

Cała akcja to scenariusz ćwiczeń

Głogowski zakład ma ponad 300 miejsc w celach

Zakład Karny przy ulicy Lipowej w Głogowie to jednostka o charakterze półotwartym. W jego murach jest w sumie 309 miejsc w 41 celach mieszkalnych – od 7 do 9 osób w jednej.

ZK znajduje się na działce o powierzchni 1,836 ha. To kompleks więzienny o zabudowie pawilonowej. W sumie na działce jest tam 12 obiektów. Parterowy budynek w formie podkowy, w którym znajdują się cele osadzonych tworzą dwa obiekty koszarowe połączone trzecim, pełniącym funkcję łącznika komunikacyjnego. Z kolei administracja mieści się w budynki trzech kondygnacjach. Oprócz biur jest tam też m.in. kuchnia i kotłownia.

Ciekawostką kuchni jest to, że menu nie może się powtarzać częściej nic co 10 dni.

W głogowskim ZK pracuje ponad 80 funkcjonariuszy.