Nieletni grafficiarze w wieku 12 i 13 lat zniszczyli mury głogowskiego zamku

Głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach, które malują mury przy Zamku Książąt Głogowskich. Udali się na miejsce, gdzie ujawnili i zatrzymali dwóch nieletnich chłopców w wieku 12 i 13 lat. To mieszkańcy naszego miasta.

- Podczas rozmowy chłopcy przyznali się do wykonania napisów i rysunków na elewacji i płytach marmurowych. Nie wiedzieli dlaczego to zrobili. To miał być tylko głupi żart. Warto podkreślić, że swoim czynem i zachowaniem doprowadzili do uszkodzenia zabytkowego muru, który stanowi wartość historyczną - informuje Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP Głogów.

Teraz chłopców czeka spotkanie z sędzią. Ponadto ich rodzice prawdopodobnie poniosą koszty remontu zniszczonych elementów