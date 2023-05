Nielegalni imigranci między Wschową a Głogowem. Wpadli podczas kontroli na DK 12

Podczas kontroli drogowej policjanci ze wschowskiej policji natrafili na grupę nielegalnie przebywających na terenie Polski obcokrajowców. Jechali do Niemiec, a wpadli przy okazji prowadzenia akcji "Trzeźwość".

– Na drodze krajowej nr 12 uwagę wschowskich mundurowych przykuł przejeżdżający ford. Policjanci postanowili sprawdzić co było powodem nierównego toru jazdy - od pobocza do osi jezdni. Wszystko wskazywało, że za kierownicą mógł siedzieć nietrzeźwy kierowca. Postanowili zatrzymać auto do kontroli. Po chwili okazało się, że za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a na tylnych fotelach siedziało ściśniętych ośmiu mężczyzn, obywateli Afganistanu – mówi nadkomisarz Maja Piwowarska z KPP Wschowa.