Niebezpieczne przejście przez "jerzmanówkę" koło Jaczowa. Korzystają z niego głównie pracownicy KGHM, bo droga we wsi jest rozkopana

Sekretarz przyznał też, że liczył na to, iż przewoźnik będzie jeździł przez Jaczów.

- Deklarowali, że spróbują zmienić trasę przejazdu autobusów i że będą wjeżdżać do Jaczowa. Nawet złożyli w tej sprawie propozycję. [/cy

Niestety, nic z tego nie będzie, Gmina otrzymała odpowiedź, że na zmianę trasy nie ma zgody zleceniodawcy.

Wychodzi na to, że trzeba pilnie naprawić szwankujące oświetlenie przejścia. O co zresztą gmina także wystąpiła do DSDiK.

