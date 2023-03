Niebawem ważna uroczystość w głogowskiej kolegiacie. Nastąpi instalacja Kapituły Kolegiackiej

Wierni parafii kolegiackiej, ale nie tylko, będą świadkami ważnego wydarzenia. W sobotę, 25 marca nastąpi Kapituły Kolegiackiej, czyli jej formalna inauguracja zgodnie ze statutami. To kontynuacja decyzji biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego, który podczas Mszy św. odprawionej w 2020 r. z okazji obchodów 900- lecia powstania kapituły w odbudowanej świątyni zadecydował o przywróceniu tej sekularyzowanej w 1810 r. instytucji kościelnej.

Dystynktoria nawiązują do tych nadanych przez króla pruskiego Ferdynanda Wilhelma II

Jak czytamy na stronie parafii kolegiackiej, nowe dystynktoria nawiązują do tych, które zostały nadane kapitule głogowskiej przez króla pruskiego Ferdynanda Wilhelma II w roku 1788. Na rewersie krzyża widniały litery C.M.G.F. a W.S. A MCXX – co znaczyło „Kapituła Wielkiego Głogowa fundowana przez Wojsława Księcia śląskiego w 1120 r.”, na współczesnym odznaczeniu dodano jeszcze słowa R.a.E.T.L. A MMXX co znaczy, że renowacji kapituły dokonał Ks. Biskup Tadeusz Lityński w roku 2020.