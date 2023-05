Niebawem koniec remontu drogi i objazdów w Brzegu Głogowskim

Dobiegła końca przebudowa części drogi w Brzegu Głogowskim. To trasa z Głogowa do Bytomia Odrzańskiego, na której od kilku miesięcy obowiązuje objazd.

Jak informuje Gmina Żukowice, na odcinku o długości ok. 350 m (od kościoła do końca zabudowań w kierunku na Bytom Odrzański) została już wykonana nawierzchnia bitumiczna oraz obustronne chodniki.

Do wykonania jest jeszcze oznakowanie poziome, a także odbiory inwestycji.