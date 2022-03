Nie żyje trener gwiazd. Zabił go pijany kierowca. Jarosław Skiba pochodził z Głogowa

41-letni sportowiec, trener triathlonu oraz trener personalny wielu polskich gwiazd zginął w tragicznym wypadku w Hiszpanii. Jechał rowerem, gdy uderzył w niego pijany kierowca. Sprawca zbiegł, ale ostatecznie został zatrzymany przez policję, która prowadzi teraz dalsze czynności.

Niestety, obrażenia Jarosława Skiby były zbyt poważne, by dało się go uratować. Sportowiec zmarł zostawiając w żałobie bliskich, ale też wielu przyjaciół. Od lat mieszkał w Poznaniu, gdzie prowadził treningi. Był też trenerem personalnym wielu polskich gwiazd. Wspomina go m.in. Joanna Jabłczyńska, dla której był pierwszym trenerem.