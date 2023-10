Nie żyje głogowianin Czesław Paluch. Muzyk grał wiele lat z Krzysztofem Krawczykiem

W piątek, 13 października zmarł Czesław Paluch, muzyk współpracujący przez wiele lat z zespołem Krzysztofa Krawczyka (+75 l.). Miał 63 lata.

Informację o śmierci Czesława Palucha przekazano za pośrednictwem oficjalnej strony Krzysztofa Krawczyka na Facebooku.

- Zmarł w wieku 63 lat Czesław Paluch- muzyk, który grał w zespole Krzysztofa Krawczyka od 1985 roku, nieprzerwalnie do ostatniego koncertu 8 marca 2020 roku. Dzisiaj dołączył do swego Artysty. I gra w niebiańskiej orkiestrze. Pozdrów Krzysztofa i do zobaczenia! Dziękujemy Czesiu za te wspaniałe lata współpracy, za Twój wkład w pracę zespołu, za Twój spokój i dobro – czytamy na stronie.