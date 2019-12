Nie przyznaje się do grożenia bronią dłużnikowi. Jest akt oskarżenia dla Marcela Z.

Do zdarzenia doszło w czerwcu tego roku. Jak informowaliśmy wtedy na naszych łamach 32-letni Marcel Z. z Lubina wtargnął do miejsca pracy 40-letniego stróża i grożąc mu załadowaną bronią palną kalibru 7,52 mm chciał uzyskać pieniądze. W wyniku policyjnej akcji mężczyzna został zatrzymany... a kilka dni później wypuszczony przez sąd, który uznał, że mężczyzna może odpowiadać z wolnej stopy, choć był wcześniej wielokrotnie karany. Wpływ na to miało stare zwolnienie lekarskie mówiące o złym stanie zdrowia, które pokazał jego obrońca.

Decyzję tą uchylił Sąd Okręgowy w Legnicy po zażaleniu prokuratury. Jednakże do tej pory Marcel Z. już zniknął. Wpadł w lipcu, w Legnicy, gdy policyjny patrol zatrzymał go do kontroli. Chcąc wtedy uciec najechał kołem na stopę policjanta i nie zatrzymywał się mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych.