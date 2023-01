Nie do wiary! Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni KGHM. Skąd się tam wzięła? RED

Nie do wiary! Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni Lubin należącej do KGHM. Odcisk ryby prehistorycznego gatunku zachował się w skamielinie znalezionej w łupku miedzionośnym na głębokości ok. 640 metrów.