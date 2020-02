Narkotyki i broń w domu. Głogowska policja zatrzymała 36-latka

Głogowscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę, przy którym znaleziono zawiniątko z narkotykami. W trakcie przeszukania jego mieszkania mundurowi odnaleźli również broń oraz różne rodzaje amunicji.

– Policjanci zatrzymali jedną sztukę broni długiej oraz rewolwer i różnego rodzaju amunicję. Trwają ustalenia dotyczące legalności posiadania przedmiotów zabezpieczonych u podejrzanego – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

36 – latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku broni i amunicji za jej nielegalne posiadanie grozi kara do 8 lat więzienia.