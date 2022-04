Najzdolniejsi logistycy z głogowskiego „ekonomika" odebrali stypendia przyznane przez firmę Arra Group. Zdjęcia

W Zespole Szkół Ekonomicznych wręczono certyfikaty za najlepsze wyniki w nauce w klasach techników- logistyków. Zdolna młodzież odebrała je z rąk dyrektora placówki Wojciecha Janisio oraz przedstawicielki Joanna Daniec z firmy Arra Group, która otoczyła patronatem wszystkie klasy Technikum nr 4 kształcące w tym kierunku.

Stypendia przyznano w sumie 34 uczniom, maksymalnie po trzy osoby z jednej klasy. Zostały wręczone za rok szkolny 2020/2021. Opóźnienie było spowodowane pandemią i wprowadzeniem nauki zdalnej. Wśród nagrodzonych była Klaudia Czyrko z klasy 3 LP

- Jest to bardzo miłe, że doceniają logistyków i dają nam stypendia – mówi stypendystka. - Motywuje to do pracy tym bardziej, że w przyszłości chciałabym studiować ten kierunek. Nie wiem jeszcze na co przeznaczę stypendium, ale myślę że wydam je na własne potrzeby.