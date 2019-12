Najlepsze szkoły średnie w Głogowie. Które placówki wyróżniają się w kraju?

Jak każdego roku opublikowany został ranking Perspektyw, który wyróżnia najlepsze licea oraz technika w naszym kraju. Wśród docenionych placówek znalazły się również te z naszego miasta.

Licea

Wśród głogowskich szkół najlepiej w rankingu liceów radzi sobie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego., które znalazło się na 146. miejscu (na 1000 wyróżnionych w całym rankingu). Przed rokiem „jedynka” zajmowała miejsce 109, a w 2017 roku miejsce 232. Tym samym I LO zdobyło w tym roku Złotą Tarczę.

Do rankingu dostało się również II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, któremu przypadło 578. miejsce (w poprzednich latach „dwójka” również trafiała do drugiej pięćsetki rankingu. Do II LO trafiła Brązowa Tarcza Perspektyw.

Technika

Jeśli chodzi o technika, to tutaj również znalazło się miejsce dla szkoły z naszego miasta. Najlepiej z głogowskich placówek tego typu poradziło sobie Technikum nr 4 w ZSE im. Jana Pawła II. Na 500 uwzględnionych szkół, „Ekonomik” zajął 357. miejsce. Przed rokiem szkoła była 282. Tym razem żadna inna szkoła średnia nie trafiła do ogólnopolskiego rankingu. Placówka zdobyła Brązową Tarczę Perspektyw.

PWSZ

Perspektywy w swoich rankingach oceniają również uczelnie wyższe, w tym Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Jak wypada tutaj głogowski PWSZ? Na 34. znajdujące się w tabeli placówki, głogowska zajmuje 26. miejsce.