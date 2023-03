Najlepsze kwiaciarnie w Głogowie zdaniem internautów. Kupisz tam kwiaty na Dzień Kobiet i nie tylko

W Głogowie nie brakuje mniejszych, lub większych kwiaciarni. Miejsca te na ogół odwiedzamy, gdy zbliżają się ważne wydarzenia. Śluby, urodziny, rocznice, randki. Okazji do zakupu pięknego bukietu nigdy nie brakuje. Jedną z nich jest bez wątpienia Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. Co roku tego dnia głogowski kwiaciarnie przeżywają istne oblężenie. Wiele osób zamawia bukiety wcześniej, ale i bez tego na pewno znajdziecie tam coś na ostatnią chwilę. A jeśli nie bukiet, to chociaż pojedyncze kwiaty.

