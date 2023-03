Najlepsze kawiarnie w Głogowie. Tutaj internauci polecają wybrać się na kawę i ciasto

W Głogowie nie brakuje różnego rodzaju restauracji, cukierni i piekarni. Jeśli jednak chodzi o typowe kawiarnie, to jest ich mniej niż mogłoby się wydawać. A takie miejsca jak najbardziej również są potrzebne. Dla miłośników kawy wybranie się na filiżankę tego napoju wraz z kawałkiem dobrego ciasta to czysta przyjemność.

Sprawdziliśmy jakie kawiarnie w naszym mieście polecają internauci. W naszym materiale znajdziecie miejsca, które zebrały co najmniej cztery gwiazdki w ocenach użytkowników Google. Przy tym patrzyliśmy na to, aby miały one co najmniej kilkadziesiąt ocen.

Zobacz też: