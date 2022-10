Najlepsi mechanicy samochodowi w Głogowie. Zobacz ranking TOP 11 według opinii klientów w Google

AutoManiak Piotr Machowski 5,0 gwiazdek na 51 opinii z Google Adres: Gabriela Narutowicza 7, 67-200 Głogów Szybka diagnoza, kompletna obsługa jak również fachowość co do klimatyzacji w Audi Q5. Cena adekwatna do zakresu wykonywanych prac. Auto miało wymieniany kompresor wraz z całą "otoczką". O 12 podstawione auto a przed 15 do odbioru. No i co najlepsze: fajnie można porozmawiać i otrzymać fachowe wskazówki co do użytkowania klimatyzacji. - Tomasz

Pixabay