Najbardziej i najmniej aktywni radni miejscy w Głogowie. Co mówią statystyki?

Od 2018 r. wybory odbywają się co 5 lat (tyle czasu trwa kadencja organów; w latach 1998–2017 trwała 4 lata). Pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce w 2018 roku odbyła się 21 października. Tak więc obecna rada miasta, która pracuje już cztery lata, ma przed sobą kolejny rok.

Głogowska rada miejska składa się z 23 radnych. Ocenialiśmy pracę 22 z nich ponieważ nowa radna - Małgorzata Chudzińska dołączyła do składu zaledwie miesiąc temu. Objęła mandat po radnym Leszku Drankiewiczu.

Zapytania i interpelacje to przydatne narzędzie w „dociskaniu" władz miasta, by rozwiązały wskazany problem lub dały się przekonać do inwestycji. To też jeden z mierników pracy miejskich radnych, bo ci, którzy składają ich najwięcej, postrzegani są jako najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani w swoją rolę.

Sprawdziliśmy, jak na tym polu prezentują się głogowscy radni. Biuro Rady Miasta Głogowa przygotowało podsumowanie złożonych interpelacji i zapytań w całej kadencji, czyli od 2018 roku. O takie same dane poprosiliśmy radę powiatu głogowskiego - zaprezentujemy je niebawem.