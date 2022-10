Nadleśnictwo Głogów ma wyciąć 43 drzewa w zabytkowym parku w Maniowie w gm. Jerzmanowa

O wycinkę obumarłych drzew wnioskowała do Nadleśnictwa Gmina Jerzmanowa. Z kolei do gminy z pismem w tej sprawie zwróciła się sołtys Maniowa. Tamtejszy park to dość lubiane i popularne miejsce spacerów, ale ostatnie wichury narobiły w nim szkód. Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców, urząd wystosował pismo do Nadleśnictwa.

Inwentaryzacja parku w Maniowie

Sprawa co prawda dotyczyła drzewa, które zagraża domostwu i kierowcom, ale Nadleśnictwo postanowiło zinwentaryzować stan całego parku i okazało się, że do wycinki jest dużo więcej drzew, w sumie 43.

Ze względu na to, że park jest wpisany do rejestru zabytków, zgodę na wycinkę musiała wydać legnicka delegatura Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Według przepisów, nie każdy może to zrobić.