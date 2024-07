Nad Jeziorem Sławskim jak w nadmorskich kurortach. Gości wozi błękitny meleks „Delfinek”

W Sławie robi się niemal jak w nadmorskich kurortach. Od niedawna po okolicy gości wożą błękitne „Delfinki” , czyli meleksy. Nowa atrakcja nad Jeziorem Sławskim to pomysł Patryka Kamińskiego , młodego mieszkańca z pobliskiej wsi Ciosaniec . Zainwestował w trzy pojazdy i przywiózł je nad jezioro aż z okolicy Gdańska, gdzie w ubiegłym roku nabierał doświadczenia jako kierowca.

- Chętnych nie brakuje. Korzystają z niego bardzo różni ludzie, i młodzi i starsi – przyznaje pan Patryk. - Robią sobie wycieczki po mieście, ale najczęściej to rozwożę turystów na nocleg.

Meleks jeździ do Sławy, Radzynia i Lubogoszczy

Oprócz samej Sławy „Delfinek” wozi gości do Lubogoszczy oraz na drugi brzeg jeziora, czyli do Radzynia .

Pojazd parkuje nad jeziorem, na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku. W spokojniejsze dni wystarcza jeden meleks, ale jak są duże imprezy to do dyspozycji gości są trzy takie pojazdy. W tygodniu „Delfinek” jeździ do godziny 22, a w weekendy nawet dłużej.