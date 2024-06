Na sesji podsumowali budżet. Jest absolutorium dla prezydenta Głogowa

– To nasze dzieci będą spłacać ten dług – mówił radny. – Trzeba też zastanowić się nad problemem wyludniania miasta. Jeśli tak dalej pójdzie, to do końca tej kadencji będzie nas 50 tysięcy. W raporcie mówi się o tym, że co najmniej kilka tysięcy osób mieszkających w Głogowie nie jest zameldowanych. Musimy pomyśleć jak zachęcić ich do meldunku.