Na Rynku koło ratusza stanęła świąteczna choinka. To prezent od mieszkańca Głogowa

Na głogowskim rynku, przy ratuszu stanęła 12-metrowa choinka. Została ona przywieziona w poniedziałek, 28 listopada. Wysokie drzewko podarował miastu jeden z mieszkańców, co w Głogowie jest już tradycją. Choinka rosła wcześniej na jednej z działek ROD, ale właściciel uznał, że jest już za duża i za bardzo przeszkadza. Uzyskał więc zgodę na jej wycięcie, a że drzewko jest dorodne to głogowianin przekazał je miastu, by przez świąteczny czas było ozdobą rynku.

Zobacz też: