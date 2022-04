Na majówkę do Sławy. Wieża widokowa Joanna, ścieżki rowerowe i „ptasi raj", czyli turystyczne atrakcje nad Jeziorem Sławskim

Ścieżka rowerowa nad jeziorem

Widoki z wieży

Wieża widokowa „Joanna” znajduje się w sąsiedztwie polany rekreacyjnej Świętobór (za Lubiatowem, koło miejscowości Święte). To drewniany, szkieletowy obiekt o wysokości ok. 40 metrów. Ma dwie platformy widokowe, jedna na wysokości ok.18 m a druga na 35. Z wieży roztacza się panorama na sławskie lasy i jeziora, w szczególności na Jezioro Sławskie.

Plac rekreacyjny na polanie Świętobór

Punkt widokowy „Ptasi Raj"

Warto odwiedzić też punkt widokowy nad samym jeziorem. Obiekt składa się z drewnianej platformy widokowej oraz dwóch tablic informacyjnych. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji oraz fotografowania jeziora. Przy punkcie widokowym znajdują się dwie tablice edukacyjne przybliżające czytelnikowi gatunki ptaków wodnych oraz informacje o samym jeziorze. Miejsce to widać drogi między wsią Dąb a Lubiatowem.

Park Linowy Bonobo

Tuż przy nowej plaży w Sławie działa nowy park linowy. To profesjonalnie przygotowane tory o trzech poziomach zaawansowania. Trasa najniższa umiejscowiona została na wysokości ok. 1-1,5 m od ziemi, średnia 3-4 m nad ziemią i najwyższa zaś na ok. 7 m. Pomiędzy platformami użytkownicy będą mieli do pokonania kładki, mosty, tunele, zjazdy tyrolskie, a nawet samolot. Przez cały czas śmiałkowie, którzy spróbują swoich sił na torze, będą zabezpieczeni specjalną uprzężą i karabinkiem. Wszystko to odbywać się będzie pod okiem instruktorów.