Na głogowskim bulwarze stanęła riksza z ręcznie robionymi lodami. Postawił ją właściciel „Starej Piekarni" z Jaczowa

Na głogowskim bulwarze stanęła dziś riksza z domowymi lodami. Postawił ją Marcin Frąckowiak, właściciel rodzinnej restauracji „Stara Piekarnia” w Jaczowie. Jak zapewnia, lodziarnia będzie stała nad Odrą tak często, jak to możliwe.

O tym, jak często riksza pojawi się bulwarze, będzie zależeć od pogody. Właściciel zapewnia, że w słoneczne dni lody będą już od południa do wieczora, dopóki będą klienci.

Smaki lodów mają być codziennie inne, od sześciu do nawet dwunastu rodzajów. Jedna gałka kosztuje 5 zł.

„Stara Piekarnia” to rodzinna firma prowadzona mieszkańców Maniowa w gm. Jerzmanowa. Razem z panem Marcinem biznes prowadzi jego żona Joanna, a pomagają dzieci Nina, Filip i Aleks.

- Super pomysł na to, by na bulwarze można było kupić smaczne lody – mówił pan Bogdan, pierwszy klient mobilnej lodziarni, który był na spacerze ze wnukiem Remikiem. - Mam bliziutko, bo mieszkam to obok. Pomysł godny polecenia.