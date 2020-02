Na drogach trwa policyjna akcja kontroli autobusów i busów

Atak nożownika w Głogowie. Podejrzany z zarzutami trafił do aresztu [ZDJĘCIA]

Wracamy do sprawy ataku nożownika, do którego doszło w poniedziałek przy ul. Kamienna Droga w Głogowie. Zatrzymany w tej sprawie 53-letni Kazimierz M. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu tymczasowego.