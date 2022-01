Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie 191 osób, które mają 100 i więcej lat. Wśród nich jest też 105 - letnia pani Maria z Głogowa

Na terenie należącym do legnickiego oddziału ZUS mieszka 30 wiekowych seniorów, na terenie wałbrzyskiego 50 oraz wrocławskiego 111. Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest pani Stanisława, która skończyła już 108 lat.

Najstarsza głogowianka Maria Dominiak w tym roku skończy 105 lat. To jedna z bohaterek książki wydanej pod koniec grudnia ubiegłego roku wydanej przez stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa pod tytułem „Od kraju lat dziecinnych do terra incognita”. Pani Maria dzieli się w niej swoimi wspomnieniami od czasów dzieciństwa.

- Pamiętam polską mobilizację na wojnę. Mój brat poszedł w niedzielę, jak to kawaler, na spacer, na panny (...). Wrócił, to było ciemno. Powiedział, że przyszedł się pożegnać, bo dostał powiadomienie od sołtysa, że poborowi mają stawić się tam i tam (...). Przyszedł ten brat mój najstarszy i mówi „Ja odchodzę na wojnę". Przyszedł do mnie, objął mnie a szyję. Ja bardzo płakałam. Mówił mi: „Nie płacz Marysiu, ja wrócę", ale już go więcej nie zobaczyłam. – czytamy w jej wspomnieniu.