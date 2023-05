Na DK 12 między Głogowem a Wilkowem sprawdzają osobówki i samochody ciężarowe. Wspólna akcja GDDKiA, policji i Inspekcji Transportu Drogo

Samochody sprawdza też ITD. Na parkingu rozłożono wagę do ważenia pojazdów ciężarowych.

Inspektorzy wykonują kontrole stanu technicznego.

- Przy okazji ważymy pojazdy, czy przewożony ładunek nie przekroczył dopuszczalnych tonaży – wyjaśnia Janusz Rajchel, starszy specjalista Transportu Drogowego. - W przypadku dużych samochodów, tych około 40 ton, nie są to częste sytuacje, ale się zdarzają. Natomiast więcej przekroczeń dotyczy mniejszych pojazdów, takich do 3,5 tony, w których przeciążenia są bardzo częste. Do przewinień kierowców należą też przekroczenia czau pracy kierowców i manipulacje tachografach.