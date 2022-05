Muzycy zespołu Bajm trafili na izbę wytrzeźwień w Głogowie. Przygody i wymagania gwiazd, które odwiedzały nasze miasto

O kaprysach gwiazd wie każdy, kto organizował koncert z ich udziałem. I wie, że to wcale nie taka prosta sprawa. Nie jest rzadkością, że oprócz umowy zawierającej ustalenia finansowe, do organizatora trafia lista w wytycznymi dotyczącymi miejsca noclegu po koncercie i co ma się znaleźć na stole czy w garderobianej lodówce. Bywa nerwowo, stresująco, ale też miło i sympatycznie.