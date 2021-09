Muzeum w Głogowie szykuje się na wojnę. Na budynku wywieszono specjalne flagi

Jak się okazuje, znaki wywieszane na wypadek wojny i grożącego bombardowania pojawiły się na zamku nieprzypadkowo. Spokojnie, nie grozi nam jednak atak.

– To element trzydniowych ćwiczeń obronnych Sudety 2021, które zostały zlecone przez marszałka województwa. Mają one za zadanie sprawdzić, między innymi, właśnie przygotowanie takich obiektów jak głogowskie muzeum w przypadkach alarmowych. Czy chociażby ma odpowiednie środki do oznakowania budynku – mówi Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.